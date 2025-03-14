30 ثانية قد تنقذ سيارتك من تلف كبير! اكتشف السر وراء الانتظار قبل الانطلاق

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

عند تشغيل السيارة، يوصي العديد من الخبراء بانتظار حوالي 30 ثانية قبل الانطلاق. هذه الفترة القصيرة قد تبدو بسيطة، لكنها تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على أداء السيارة وضمان سلامة المحرك على المدى الطويل. في هذا المقال، سنستعرض الأسباب التي تجعل الانتظار لفترة وجيزة بعد التشغيل أمرًا ضروريًا.

عندما تقوم بتشغيل السيارة، خاصة في الأجواء الباردة، يحتاج المحرك إلى بعض الوقت لتوزيع الزيت بشكل صحيح في جميع أجزائه. الزيت هو العنصر الأساسي الذي يقلل الاحتكاك بين الأجزاء المتحركة، مما يمنع التآكل ويحسن الكفاءة. إذا انطلقت بالسيارة مباشرة بعد التشغيل، فقد لا يكون الزيت قد وصل إلى جميع الأجزاء الحيوية، مما يعرض المحرك لضغوط إضافية ويزيد من احتمالية التلف مع مرور الوقت.

بالإضافة إلى ذلك، الانتظار لفترة قصيرة يسمح لنظام الوقود بالاستقرار. في السيارات الحديثة، تعمل أنظمة الحقن الإلكتروني على ضبط كمية الوقود التي يتم إرسالها إلى المحرك بناءً على درجة الحرارة والظروف الأخرى. الانتظار لبضع ثوانٍ يضمن أن النظام يعمل بشكل مثالي قبل البدء في القيادة.

أيضًا، في السيارات المزودة بشاحن توربيني، يحتاج التوربو إلى بعض الوقت لتدوير الزيت بشكل صحيح. الانطلاق السريع دون انتظار قد يؤدي إلى تلف التوربو بسبب نقص التزييت الكافي.

في النهاية، الانتظار 30 ثانية بعد تشغيل السيارة ليس مجرد نصيحة تقليدية، بل هو إجراء وقائي يساعد في الحفاظ على عمر المحرك وتحسين أداء السيارة بشكل عام. لذا، في المرة القادمة التي تقوم فيها بتشغيل سيارتك، خذ نفسًا عميقًا وانتظر قليلًا قبل الانطلاق – سيارتك ستشكرك على ذلك!