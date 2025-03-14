وداعًا للدموع المزعجة: أفضل الحيل الذكية لتقطيع البصل بدون بكاء

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

تقطيع البصل مهمة لا مفر منها في المطبخ، لكنها غالبًا ما تكون مصحوبة بدموع لا إرادية بسبب الغازات المنبعثة منه. إذا كنت تبحث عن طرق لتجنب هذه الدموع المزعجة، فإليك بعض الحيل الفعالة التي ستجعل تجربة تقطيع البصل أكثر راحة:

1. استخدم سكينًا حادًا: السكين الحاد يقطع البصل بشكل أنظف ويقلل من تلف الخلايا، مما يحد من إطلاق الغازات المسببة للدموع.

2. قم بتبريد البصل: ضع البصل في الثلاجة لمدة 15-30 دقيقة قبل التقطيع. البرودة تقلل من نشاط الإنزيمات التي تسبب انبعاث الغازات.

3. قطّع البصل بالقرب من الماء الجاري: يمكنك تقطيع البصل بجانب صنبور ماء جارٍ أو في وعاء مملوء بالماء. الماء يعمل على امتصاص الغازات قبل وصولها إلى عينيك.

4. استخدم مروحة صغيرة: ضع مروحة صغيرة بالقرب من لوح التقطيع لتوجيه أبخرة البصل بعيدًا عن وجهك.

5. تنفس من خلال فمك: حاول التنفس من خلال فمك بدلًا من أنفك أثناء التقطيع. هذا يقلل من تهيج العينين.

6. ارتدِ نظارات واقية: إذا كنت تتعامل مع كميات كبيرة من البصل، يمكنك ارتداء نظارات واقية لمنع الغازات من الوصول إلى عينيك.

7. قطّع البصل بشكل صحيح: اقطع البصل من الجذور إلى الأطراف، حيث أن الجذور تحتوي على تركيز أعلى من المواد المسببة للدموع.

باتباع هذه الحيل البسيطة، يمكنك تقطيع البصل دون أن تذرف دموعًا. جرب هذه الطرق واختر ما يناسبك لتجربة طهي أكثر سلاسة!