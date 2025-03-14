نشكركم على متابعتكم خبر رمضان بلا كسل: أسرار بسيطة لاستعادة نشاطك بعد الإفطار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

الكسل والخمول بعد الإفطار من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون خلال شهر رمضان، خاصة بعد تناول وجبة دسمة. الشعور بالخمول يمكن أن يؤثر على إنتاجيتك ويحد من قدرتك على الاستمتاع بالليل الرمضاني أو أداء العبادات بنشاط. لكن، هناك عدة طرق بسيطة وفعّالة يمكنك اتباعها لتتغلب على هذا الشعور وتستعيد نشاطك.

1. تناول وجبة دسمة: الإفراط في تناول الطعام يزيد من تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يقلل من تدفقه إلى باقي أجزاء الجسم، ويسبب الشعور بالخمول.

2. نقص السوائل: الجفاف خلال ساعات الصيام قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الطاقة.

3. نقص الفيتامينات والمعادن: عدم تناول وجبات متوازنة قد يسبب نقصًا في العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بالطاقة.

4. اضطراب النوم: تغير مواعيد النوم خلال رمضان قد يؤثر على مستوى النشاط.

– قسم وجبة الإفطار إلى جزأين: تناول التمر والماء أو الشوربة أولًا، ثم انتظر قليلًا قبل تناول الطبق الرئيسي.

– تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية التي تثقل على الجهاز الهضمي.

– احرص على شرب الماء بين وجبتي الإفطار والسحور لتعويض نقص السوائل خلال النهار.

– تجنب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة التي تزيد من الشعور بالخمول.

– أضف الخضروات والفواكه إلى وجبتك لتمدك بالفيتامينات والمعادن التي تعزز الطاقة.

– اختر الكربوهيدرات المعقدة مثل الخبز الأسمر والأرز البني، والتي تطلق الطاقة ببطء وتجنبك الشعور بالتعب.

– بعد الإفطار بساعة، يمكنك القيام بنزهة قصيرة أو تمارين خفيفة لتنشيط الدورة الدموية.

– تجنب التمارين الشاقة التي قد تسبب الإرهاق.

– حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال الليل، وتجنب السهر لساعات طويلة.

– يمكنك أخذ قيلولة قصيرة خلال النهار لتعويض نقص النوم.

– الإفراط في تناول القهوة أو الشاي بعد الإفطار قد يسبب اضطرابات في النوم ويزيد من الشعور بالتعب لاحقًا.

– جرب تمارين التنفس العميق أو التأمل لتحسين تدفق الدم وزيادة التركيز