لماذا عمر الرجال أقصر من عمر النساء؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 02:49 صباحاً - العوامل البيولوجية:

تعود الفروق في طول العمر بين الرجال والنساء بشكل كبير إلى العوامل البيولوجية. حيث تلعب الهرمونات دوراً مهماً في هذه الفروق، إذ يساعد هرمون الإستروجين الموجود بكثرة لدى النساء في الحماية من بعض الأمراض المزمنة، كالقلق وأمراض القلب. بينما يساهم هرمون التستوستيرون لدى الرجال في السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التي قد تؤدي إلى تقليص فترات حياتهم.

التغيرات الجينية:

تلعب الكروموسومات دوراً مهماً في تحديد الصحة العامة وطول العمر. فوجود الكروموسوم X المزدوج لدى النساء يوفر لهن ميزة أكبر في مقاومة الأمراض الجينية، بينما لدى الرجال كروموسوم X واحد، مما يزيد من تعرضهم لبعض المشاكل الصحية.

العوامل الاجتماعية والنفسية:

تلعب العوامل الاجتماعية والسلوكيات النفسية دوراً لا يمكن تجاهله أيضاً. يجد الباحثون أن الرجال غالباً ما يتبنون نمط حياة ينطوي على مزيد من المخاطر، وهم أقل عرضة لطلب المساعدة الطبية مقارنة بالنساء. كما أن الضغوطات الاجتماعية التي ترتبط بأدوارهم التقليدية لها تأثير على صحتهم العامة.

السلوكيات الغذائية والنشاط البدني:

تميل النساء للاهتمام بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم، مما يساهم في زيادة طول العمر لديهن. في حين أن الرجال قد يفضلون الأطعمة الدسمة أو الغنية بالسكريات، ويمارسون أنشطة بدنية أقل.

تأثير النظام الغذائي المتوازن في الصحة العامة

أهمية ممارسة النشاط البدني بانتظام

التأثير النفسي والاجتماعي لنمط الحياة الصحي

الجهود الممكنة لتحسين طول العمر لدى الرجال:

تتطلب معالجة الفجوة في طول العمر بين الجنسين جهوداً مشتركة تشمل التوعية بضرورة تبني أسلوب حياة صحي والمراجعة الدورية للطبيب. كما يساهم توجيه المجتمع نحو تقبل الرجال لأدوار جديدة أقل تقليدية في تقليل الضغط النفسي عليهم، مما يعزز من صحتهم العامة.

من الواضح أن الفروقات في متوسط العمر بين الرجال والنساء هي نتاج تفاعل بين العوامل البيولوجية والاجتماعية والنفسية. لذلك فإن إدراك هذه العوامل والعمل على تحسينها يمكن أن يساهم في تحقيق صحة أفضل وطول عمر أكبر للجميع.