نشكركم على متابعتكم خبر آرسنال أمام مانشستر سيتي .. التشكيلة الرسمية للفريقين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:49 مساءً - أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنكليزي.
وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 20:30 بتوقيت أبو ظبي، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وجاءت تشكيلة المدفعجية على النحو التالي:
حراسة المرمى: ديفيد رايا.
خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.
خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.
خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد.
أما تشكيلة مانشستر سيتي التي اختارها بيب جوارديولا جاءت على النحو التالي:
حراسة المرمى: أورتيجا.
خط الدفاع: جون ستونز، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.
خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، بيرناردو سيلفا.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.