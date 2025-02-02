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آرسنال أمام مانشستر سيتي .. التشكيلة الرسمية للفريقين

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آرسنال أمام مانشستر سيتي .. التشكيلة الرسمية للفريقين

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:49 مساءً - أعلن ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، ضمن الجولة 24 من الدوري الإنكليزي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند الساعة 20:30 بتوقيت أبو ظبي، 19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت تشكيلة المدفعجية على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، لويس سكيلي.

خط الوسط: توماس بارتي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.

خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، كاي هافيرتز، لياندرو تروسارد.

أما تشكيلة مانشستر سيتي التي اختارها بيب جوارديولا جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جون ستونز، مانويل أكانجي، ماتيوس نونيز، جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، سافيو، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند، فيل فودين، عمر مرموش.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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