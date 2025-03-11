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الدوري الإسباني: التعادل يحسممواجهة إسبانيول وجيرونا

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الدوري الإسباني: التعادل يحسممواجهة إسبانيول وجيرونا

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 مارس 2025 12:54 صباحاً - تعادل إسبانيول وجيرونا بهدف لمثله في ختام منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

تقدّم إسبانيول عبر جوفري كاريراس في الدقيقة (49) من عمر المباراة وأدرك التعادل لفريق جيرونا كريستيان ستواني من ضربة جزاء في الدقيقة (88).

وبهذا التعادل، رفع إسبانيول رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وجيرونا إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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