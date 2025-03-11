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حماس: الاحتلال يواصل حصاره لغزة.. وتصعيده فى الضفة الغربية لا يزال مستمرا

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حماس: الاحتلال يواصل حصاره لغزة.. وتصعيده فى الضفة الغربية لا يزال مستمرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 11 مارس 2025 09:31 مساءً - اتهمت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة إغلاق معابر قطاع غزة وقطع الكهرباء لليوم العاشر على التوالي، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسات الاحتلال الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل. .


وأوضحت الحركة في بيانها أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الإنساني والمواثيق والأعراف الدولية من خلال استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وتصعيد عدوانه على مدنها ومخيماتها.

كما أشارت إلى أن الاحتلال يواصل عدوانه الهمجي على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ51 على التوالي. صح

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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