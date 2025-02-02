ألفريد شرودر يعلن قائمة النصر لمواجهة ظفار

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 05:49 مساءً - أعلن ألفريد شرودر، مدرب النصر الإماراتي، قائمة فريقه المتوجهة إلى سلطنة عمان من أجل مواجهة ظفار، بعد غد الثلاثاء.

وتأتي المواجهة أمام ظفار لحساب الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الأولى ضمن دوري أبطال الخليج.

وضمت القائمة 23 لاعباً، وهم:

أحمد شامبية، عبد الله التميمي، جوستافو أليكس، محمد عبد الرحمن، عبد العزيز العلي، جلوبير ليما، سمير مميسيفيتش، لوروي فير، علي مبخوت، مروان أزركان، يوسف العامري، هاريس سفيروفيتش، أحمد جشك، مايد الطنيجي، عبد الله توري، عثمان بوسعيد، كوستين أمزار، راشد عيسى، موسی ندیای، إيفانز أمبوفو، ناصر النعيمي، سالم السومحي، محمد السعدي.

ويتصدر النصر ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، فيما يأتي ظفار في المركز الثالث، برصيد 4 نقاط.