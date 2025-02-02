ستيفانو بيولي: جاهزون لمواجهة الوصل .. وسيكون الفوز أفضل هدية ل-كريستيانو رونالدو

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 2 فبراير 2025 01:56 مساءً - تحدث ستيفانو بيولي، مدرب النصر السعودي، عن جاهزية فريقه لمواجهة الوصل الإماراتي، غداً الاثنين، في الجولة السابعة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال بيولي: “نحن جاهزون تماماً لمباراة الوصل، وهي مباراة مهمة لنا في المسابقة الآسيوية، ونسعى لخطف النقاط الثلاث”.

وحول جاهزية المهاجم الجديد، جون دوران، لخوض اللقاء، أوضح: “دوران في حالة جيدة، لكننا سنقرر لاحقاً كيفية استخدامه في المباراة”.

وعن الهدية التي يفضل تقديمها للبرتغالي، كريستيانو رونالدو، بمناسبة عيد ميلاده (الأربعاء المقبل)، أجاب: “أفضل هدية لرونالدو هي تحقيق الانتصار غداً أمام الوصل”.

ويدخل النصر المباراة وهو يحتل المركز الثالث في ترتيب منطقة الغرب ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المتصدر الهلال والوصيف أهلي جدة.