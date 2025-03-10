مؤلم للمشاهدة”.. طاهٍ مشهور ينتقد برنامج ميغان ماركل

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 10:51 مساءً - وصف الشيف البريطاني المعروف جيمسون ستوكس المسلسل الجديد لميغان ماركل على نتفليكس، “مع الحب، ميغان”، بأنه “مؤلم للمشاهدة”، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات عديدة.

وفي مقابلة مع صحيفة “جي بي نيوز”، قال: “بصراحة، أعتقد أنه فظيع”.

وأضاف الشيف الحائز على نجمة ميشلان أن “كل شيء” في سلسلة أسلوب حياة دوقة ساسكس كان مرهقًا، حيث كانت الموسيقى بطيئة للغاية وخاملة، مما جعل مشاهدته مؤلمة.

كما اقترح أن تعود ماركل، البالغة من العمر 43 عامًا، إلى التمثيل كما كانت في مسلسل “Suits”.

وأشار ستوكس إلى أنها “ممثلة جيدة جدًا، سواء في الحياة الواقعية أو على الشاشة. يجب على الناس أن يلتزموا بما يجيدونه”.

وادعى الشيف والمؤلف، الذي عمل سفيرًا لمؤسسة Prince’s Trust التابعة للملك تشارلز الثالث، أن نتفليكس تواصلت معه ليكون مستشارًا في برنامج ماركل.

وقال إنه رفض العرض خوفًا من ردود الفعل السلبية.

وعن البرنامج، أضاف الشيف: “شعرت أنه حتى لو أنتجت برنامجًا رائعًا حقًا، وهو ما كنت متشككًا فيه إلى حد كبير، فقد أتعرض لانتقادات بسبب ذلك”.