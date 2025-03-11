48467 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

48467 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48467 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 111913 مصابا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم بسبب القيود الإسرائيلية.

وأفادت الوزارة بوصول 9 شهداء إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 5 شهداء تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض، وأربعة شهداء جدد، بالإضافة إلى 16 إصابة.

ورغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" والكيان الإسرائيلي منذ 19 يناير الماضي فإن جيش الاحتلال مازال يستهدف القطاع بضربات وعمليات متفرقة، أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى.