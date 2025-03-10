مؤلف مسلسل “حكيم باشا” يتعرض لتهديدات غامضة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 10 مارس 2025 11:52 مساءً - كشف السيناريست المصري محمد الشواف، مؤلف مسلسل “حكيم باشا”، عن تلقيه تهديدات جدية من جهات مجهولة تعرض عليه “تلميعه” عبر منصات التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية كبيرة. وعندما رفض هذا العرض، توعدوه بشن حملة صحفية تستهدف المسلسل وتسيء إليه كمؤلف.

وفي منشور له على صفحته في “فيسبوك”، أشار الشواف إلى أن خاصية كشف اسم المتصل أظهرت أسماء غريبة تتكون من كلمة واحدة، مثل “الشبح” و”عرب”، مؤكدًا أن أسلوب التلميع مقابل المال يعد سلوكًا “رخيصًا” لا يليق بشخص يحترم نفسه.

وادعى المهددون أنهم يتعاونون مع “كبار الصحفيين” المصريين، مما يمنحهم القدرة على تشويه المسلسل وتقليل قيمته، بل و”إفشاله” جماهيريًا. ومع ذلك، أكد الشواف أنه لا يخشى محاولات “الترغيب والترهيب”، لأنه يؤمن بأن العمل الجيد يفرض نفسه، وأنه لا يوجد إجماع على أي مسلسل، حيث أن جميع الأعمال هي اجتهادات بشرية.

تدور أحداث مسلسل “حكيم باشا” في إطار درامي صعيدي، حيث تتناول القصة تجارة الآثار والصراعات العائلية في جنوب مصر. المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، ودينا فؤاد.