حبس منى فاروق لمدة 3 سنوات بتهمة التعدي على القيم الأسرية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 29 يناير 2025 04:52 مساءً - قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة اليوم الأربعاء، بحبس الفنانة المصرية منى فاروق لمدة 3 سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة مالية تبلغ 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وجاء هذا الحكم نتيجة ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدثت عن تفاصيل من حياتها الشخصية، مستخدمة ألفاظًا وعبارات غير لائقة وتلميحات غير أخلاقية تتعلق بواقعة نُسبت إليها. وأشارت النيابة إلى أن هذا البث المباشر أثار مشاعر مشاهديها وأدى إلى اشمئزازهم، دون مراعاة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع بشكل عام، مما أثر سلبًا على من شاهدوا ذلك المقطع.

كما أوضحت النيابة أن بعض الأشخاص قاموا بنشر الفيديو عبر منصتي “يوتيوب” و”فيسبوك”، مما ساهم في انتشار الفيديو وزيادة تأثيره السلبي على أفراد المجتمع.

مؤخراً، واجهت فاروق اتهامات قوية بتعمد إثارة الجدل وافتعال الأزمات للبقاء في دائرة الضوء، وذلك بعد ظهورها الأخير بصورة وُصفت بـ”الجريئة”، حيث كانت ترتدي ملابس منزلية مخصصة لما بعد الاستحمام. وزادت من حدة الجدل عندما أضافت تعليقًا على الصورة تقول فيه: “لم يتوقع أحد نجاحي إلا أنا، عليك أن تؤمن بنفسك”.