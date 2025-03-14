نشكركم على متابعتكم خبر دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أقيمت أمس، الخميس، جميع مباريات إياب دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج ومباريات دور الثمانية:
يورغوردين- السويد × بافوس- قبرص 3-0 (الذهاب 1-0 للفريق القبرصي).
سيركل بروج- بلجيكا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 2-0(الذهاب 3-0 للفريق البولندي).
لوغانو- سويسرا × سيلجي- سلوفينيا 5-4 (الذهاب 1-0 للفريق السلوفيني) وبالترجيح 1-3.
رابيد فيينا- النمسا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 2-1(الذهاب 1-1).
تشيلسي- إنكلترا × كوبنهاجن- الدانمارك 1-0(الذهاب 2-1 لفريق تشيلسي).
فيتوريا غيماريش- البرتغال × ريال بيتيس- إسبانيا 0-4 (الذهاب 2-2).
فيورنتينا- إيطاليا × باناثينايكوس- اليونان 3-1(الذهاب 3-2 للفريق اليوناني).
ليجيا وارسو- بولندا × مولده- النرويج 2-0(الذهاب 3-2 للفريق النرويجي).
مباريات ربع النهائي
تشيلسي × ليجيا وارسو
ريال بيتيس × جاغيلونيا بياليستوك
سيلجي × فيورنتينا
يورغوردين × رابيد فيينا