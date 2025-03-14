دوري المؤتمر الأوروبي… نتائج دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أقيمت أمس، الخميس، جميع مباريات إياب دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج ومباريات دور الثمانية:

يورغوردين- السويد × بافوس- قبرص 3-0 (الذهاب 1-0 للفريق القبرصي).

سيركل بروج- بلجيكا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا 2-0(الذهاب 3-0 للفريق البولندي).

لوغانو- سويسرا × سيلجي- سلوفينيا 5-4 (الذهاب 1-0 للفريق السلوفيني) وبالترجيح 1-3.

رابيد فيينا- النمسا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك 2-1(الذهاب 1-1).

تشيلسي- إنكلترا × كوبنهاجن- الدانمارك 1-0(الذهاب 2-1 لفريق تشيلسي).

فيتوريا غيماريش- البرتغال × ريال بيتيس- إسبانيا 0-4 (الذهاب 2-2).

فيورنتينا- إيطاليا × باناثينايكوس- اليونان 3-1(الذهاب 3-2 للفريق اليوناني).

ليجيا وارسو- بولندا × مولده- النرويج 2-0(الذهاب 3-2 للفريق النرويجي).

مباريات ربع النهائي

تشيلسي × ليجيا وارسو

ريال بيتيس × جاغيلونيا بياليستوك

سيلجي × فيورنتينا

يورغوردين × رابيد فيينا