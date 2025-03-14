وصفة ولا أشهى لتحضير فطائر الجبنة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 02:49 صباحاً - طريقة تحضير فطائر الجبنة اللذيذة

تعتبر فطائر الجبنة من الاختيارات الممتازة للإفطار أو العشاء الخفيف، حيث تتميز بمذاقها الشهي وسهولة تحضيرها. في هذه المقالة، سنتعرف على طريقة بسيطة لتحضير هذه الفطائر.

المكونات اللازمة لتحضير الفطائر

لتحضير فطائر الجبنة، ستحتاجين إلى المكونات التالية:

2 كوب من الطحين الأبيض

1 ملعقة صغيرة من الملح

1 ملعقة صغيرة من السكر

1 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

3/4 كوب من الماء الدافئ

1 كوب من الجبنة البيضاء أو الجبنة المفضلة لديك (كالموتزاريلا أو الفيتا)

خطوات تحضير العجينة

ابدئي بتحضير العجينة باتباع الخطوات التالية:

في وعاء كبير، اخلطي الطحين مع الملح والسكر. أضيفي الخميرة الفورية إلى المزيج وقلبيها جيدًا. اسكبي الزيت النباتي والماء الدافئ تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة. غطي الوعاء بمنشفة نظيفة واتركي العجينة لتختمر لمدة 30-45 دقيقة في مكان دافئ.

تحضير الحشوة وتجميع الفطائر

بعد أن تختمر العجينة، يمكنك البدء في تحضير الحشوة وتجميع الفطائر:

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة بحجم الجوز. افردي الكرات واحدة تلو الأخرى باستخدام النشابة للحصول على دوائر متوسطة السماكة. ضعي ملعقة من الجبنة في وسط كل دائرة، ثم اغلقيها على شكل نصف دائرة مع الضغط على الحواف بإحكام لتأمين الإغلاق.

خبز الفطائر

إليك كيفية خبز الفطائر لتحصلي على أفضل نتيجة:

سخني الفرن إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. ضعي الفطائر في صينية مبطنة بورق الزبدة واتركي مسافات بين الفطائر. ادخلي الصينية في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح الفطائر ذهبية اللون. أخرجي الفطائر من الفرن واتركيها لتبرد قليلًا قبل التقديم.

استمتعي بفطائر الجبنة اللذيذة مع كوب من الشاي أو القهوة. هذه الفطائر مثالية لمشاركة الأوقات السعيدة مع الأهل والأصدقاء. جربيها وشاركينا تجربتك في التعليقات!