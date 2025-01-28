دوسان فلاهوفيتش يرفض عرضاً سعودياً

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 28 يناير 2025 11:53 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، رفض عرضاً من نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويبحث النصر عن تعزيز خط هجومه بعد رحيل المهاجم البرازيلي، أندرسون تاليسكا، إلى فنربخشة التركي.

ووفقاً لما ذكرته شبكة “سكاي سبورتس”، فإن يوفنتوس تلقى عرضاً من النصر السعودي براتب كبير للغاية، بهدف الحصول على توقيع النجم الصربي.

وأوضحت الشبكة، أن دوسان لم يرغب حتى في الاستماع إلى تفاصيل العرض وتجاهل الأمر على الفور.

وأشارت الشبكة، إلى أن المهاجم الصربي لا يفكر بالرحيل عن السيدة العجوز، في منتصف الموسم، رغم تراجع مشاركاته مع الفريق، خلال الفترة الأخيرة..

جدير بالذكر، أن عقد دوسان مع البيانكونيري سينتهي في صيف عام 2026.