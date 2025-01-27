كأس أمم إفريقيا… قرعة وتصنيف

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:55 صباحاً - أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تصنيف قرعة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي ستقام مساء اليوم الإثنين، في المغرب.

وسيتم توزيع الفرق الـ 24 المتأهلة إلى 6 مجموعات، تضم كل منها 4 فرق، مع وضع المغرب المضيف، على رأس المجموعة الأولى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات: ساحل العاج، المغرب، السنغال، مصر، الجزائر، ونيجيريا.

ويضم التصنيف الثاني، منتخبات: الكاميرون، مالي، تونس، جنوب أفريقيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبوركينا فاسو.

ويضم التصنيف الثالث منتخبات: الجابون، أنغولا، زامبيا، أوغندا، غينيا الاستوائية، وبنين.

ويضم التصنيف الرابع منتخبات: موزمبيق، جزر القمر، تنزانيا، السودان، زيمبابوي، وبوتسوانا.