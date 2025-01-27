نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي (19): إي في أس يستضيف جل فيسنتي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 27 يناير 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يختتم فريقا إي في أس فوتبول وجل فيسنتي اليوم الإثنين، الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة، مباريات الجولة التاسعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم.
النتائج المسجلة في الجولة (19)
إستوريل برايا × فيتوريا غيماريش 1-0
بورتو × سانتا كلارا 1-1
سبورتينغ براغا × بوافيستا 3-0
أروكا × موريرينسي 1-0
فارينزي × ريو آفي 1-2
فاماليكاو × إستريلا أمادورا 0-0
كاسابيا × بنفيكا 3-1
سبورتينغ لشبونة × ناسيونال ماديرا 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- سبورتينغ لشبونة: 47 نقطة
2- بنفيكا: 41 نقطة
3- بورتو: 41 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 37 نقطة
5- سانتاكلارا: 32 نقطة