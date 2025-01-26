ليفربول يختار بديل محمد صلاح من الدوري الألماني

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 08:49 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ليفربول يضع الألماني، كريم أديمي، نجم بوروسيا دورتموند، كأحد الخيارات لتعويض الرحيل المحتمل للنجم المصري، محمد صلاح.

وينتهي عقد محمد صلاح مع الريدز مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن التجديد، حتى الآن، مع تزايد الأنباء حول رحيله.

وبحسب ما جاء في صحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إدارة ليفربول تستهدف التوقيع مع كريم أديمي، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وترى إدارة ليفربول، أن التعاقد مع كريم أديمي سيكون حلاً مميزاً في المستقبل القريب في حال رحيل محمد صلاح أو حتى في حال استمراره.

ومنذ انضمام أديمي إلى بوروسيا دورتموند، صيف 2022، تمكن من تسجيل 19 هدفاً بينما قام بصناعة 10 أهداف