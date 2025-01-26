لماذا لا يجب إعادة تسخين الشاي؟ اكتشف المخاطر الصحية

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:55 مساءً - هل اعتدت على إعادة تسخين كوب الشاي البارد؟ ربما حان الوقت لإعادة التفكير في هذه العادة. على الرغم من أن الشاي يعد مشروبًا صحيًا، إلا أن إعادة تسخينه قد يكون له آثار سلبية على صحتك.

لماذا لا يجب إعادة تسخين الشاي؟

نمو البكتيريا: عند ترك الشاي لفترات طويلة، خاصة إذا كان يحتوي على حليب أو سكر، فإنه يصبح بيئة مثالية لنمو البكتيريا الضارة. إعادة تسخين هذا الشاي لا تقتل جميع البكتيريا، بل قد تساعدها على التكاثر بشكل أسرع، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

فقدان العناصر الغذائية: يحتوي الشاي على العديد من المركبات المفيدة مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات. عند إعادة تسخين الشاي، تتفكك هذه المركبات وتتطاير، مما يقلل من قيمته الغذائية.

تغير الطعم والنكهة: إعادة التسخين تغير طعم الشاي ونكهته، حيث يصبح أكثر مرارة بسبب زيادة تركيز مركبات معينة.

تكوين مركبات ضارة: قد يؤدي تسخين الشاي بشكل متكرر إلى تكوين مركبات ضارة، مثل النيتروزامين، والتي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

نصائح هامة:

لا تعيد تسخين الشاي: من الأفضل تحضير كمية جديدة من الشاي عند الحاجة.

حفظ الشاي في الثلاجة: إذا كنت ترغب في حفظ الشاي، فقم بتبريده وتغطيته جيدًا في الثلاجة وتناوله خلال ساعات قليلة.

الانتباه إلى مدة التخزين: لا تترك الشاي مكشوفًا لفترات طويلة، حيث يزيد ذلك من خطر تلوثه بالبكتيريا.

استخدم ماء نظيفًا: استخدم دائمًا ماء نظيفًا لغلي الشاي.