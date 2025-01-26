التعادل يحسم موقعة آينتراخت فرانكفورت وهوفنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:55 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، مباراة هوفنهايم وضيفه آينتراخت فرانكفورت، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الألماني.

هدفي هوفنهايم حملا توقيع كل من جيفت أوربان (د65)، وآدم هلوزيك (د90)، فيما سجل هوجو إيكيتيكي هدفي فرانكفورت (د26، د71 من علامة الجزاء).

بهذه النتيجة، رفع آينتراخت فرانكفورت إلى 37 نقطة في المركز الثالث، ورفع هوفنهايم رصيده إلى 18 نقطة في المركز 14.