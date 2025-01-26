بشكل رسمي .. الشارقة يعلن ضم عادل تاعرابت

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 26 يناير 2025 06:55 مساءً - أعلن نادي الشارقة الإماراتي، مساء اليوم، عن تعاقده مع المغربي، عادل تاعرابت، بصفقة انتقال حر.

وكان تاعرابت فسخ عقده مؤخراً مع النصر، بعد خلافات مع مدرب الفريق، ألفريد شرودر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشارقة صورة للنجم المغربي بقميص الشارقة، وعلق عليها قائلاً: “رسمياً عادل تاعرابت ملكي.. نرحب بالنجم الدولي المغربي عادل تاعرابت في صفوف الملك.. ينضم إلى كتيبة الشارقة لتعزيز قوة الفريق في قادم التحديات”.

جدير بالذكر، أن تاعرابت (35 عاماً) لعب 11 مباراة هذا الموسم مع النصر في دوري أدنوك الإماراتي، مسجلاً 7 أهداف كما صنع 3 آخرين.