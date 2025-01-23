الدوري المغربي: الرجاء يستضيف اتحاد طنجة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 23 يناير 2025 10:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات مؤجلة من الجولة الـ 17 في الدوري المغربي بكرة القدم، حيث يلتقي المكناسي مع الجيش الملكي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والرجاء مع اتحاد طنجة الساعة 20:00، ونهضة بركان مع أولمبيك آسفي الساعة 22:00.

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرف الدوري المغربي بـ 39 نقطة، يليه نهضة الزمامرة بـ 37 نقطة، الوداد بـ 33 نقطة، المغرب الفاسي بـ 32 نقطة، والجيش الملكي بـ 30 نقطة.