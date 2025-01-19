كيف أكتشف أن حسابي على إنستغرام مخترق؟!

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 19 يناير 2025 09:56 صباحاً - أعراض حساب الإنستغرام المخترق

إن اكتشاف أن حسابك على إنستغرام قد تم اختراقه يمكن أن يكون تجربة مقلقة ومربكة. هناك عدة علامات يجب أن تبحث عنها والتي قد تشير إلى أن حسابك قد تعرض للاختراق.

1. نشاط غير معتاد

من أولى علامات الاختراق هو ملاحظة أنشطة على حسابك لم تقم بها بنفسك. قد تلاحظ منشورات أو تعليقات لم تنشئها، أو إعجابات على صور لا تذكر أنك فعلتها.

2. رسائل أو متابعون غير معروفين

إذا كنت تستقبل رسائل خاصة أو طلبات متابعة من حسابات غريبة أو مشبوهة، فقد يكون حسابك مستهدفًا. كما أن زيادة كبيرة في عدد المتابعين أو الانخفاض المفاجئ في عددهم قد يكون علامة اختراق.

خطوات لحماية وتأمين حسابك

إذا كان لديك شك بأن حسابك مخترق، هناك مجموعة من الإجراءات الأمنية التي يمكنك اتخاذها لحماية حسابك.

1. تغيير كلمة المرور

قم بتغيير كلمة المرور بشكل فوري. استخدم كلمات مرور قوية تحتوي على أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ورموز خاصة.

انتقل إلى صفحة الإعدادات في تطبيق إنستغرام.

اضغط على “الأمان”، ثم “كلمة المرور”.

أدخل كلمة المرور القديمة ثم الجديدة.

2. تفعيل التحقق بخطوتين

تعتبر هذه الطريقة إضافة أمان إضافية لحسابك.

اذهب إلى الإعدادات ثم الأمان.

اختر “التحقق بخطوتين”.

تابع التعليمات لتفعيل هذه الميزة.

3. مراجعة التطبيقات المرتبطة

قم بمراجعة التطبيقات التي قمت بمنحها الوصول لحسابك. قد تكون بعض هذه التطبيقات غير موثوقة وقد تعرض بياناتك للخطر.

انتقل إلى الإعدادات ثم الأمان.

اضغط على “التطبيقات والمواقع الإلكترونية”.

قم بإلغاء الوصول للتطبيقات التي تبدو غير معروفة أو مشكوك بها.

4. تواصل مع دعم إنستغرام

إذا استمرت المشاكل، تواصل مع دعم إنستغرام للحصول على مساعدة مباشرة لاسترداد حسابك وتأمينه.

باتباع هذه الخطوات، يمكنك تعزيز أمان حسابك ومساعدتك في حماية خصوصيتك على منصة إنستغرام.