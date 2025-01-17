النصر يضرب قطر بخماسية ويتوج بلقب كأس السوبر القطري الإماراتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 17 يناير 2025 08:52 مساءً - حقق النصر الإماراتي لقب كأس السوبر الإماراتي القطري بعد تفوقه على قطر القطري، بنتيجة 4-1، مساء اليوم، في المباراة التي أقيمت على استاد “آل مكتوم” في مدينة دبي.

خماسية النصر حملت توقيع علي مبخوت “هدفين” (د13، د71)، مانولو غابياديني (د45+3)، أبدولايا توري (د81)، وأحمد جشك (د88) من علامة الجزاء، فيما سجل بين مالانجو (د74) هدف قطر الوحيد.

وتقام، غداً السبت، ثالث مباريات كأس السوبر الإماراتي القطري (درع السوبر) وتجمع الوصل مع نظيره السد.