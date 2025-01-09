فوائد مضغ العلكة.. ستُفاجئك!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 02:50 صباحاً - مقدمة

العلكة ليست فقط للنكهة أو لمجرد التخلص من رائحة الفم غير المرغوبة. إن لمضغ العلكة فوائد صحية ونفسية قد تثير اهتمامك، وربما لم تكن تعرف الكثير عنها من قبل. من تحسين التركيز والمزاج إلى فوائدها للفم والأسنان، إنها حقًا تستحق إلقاء نظرة أعمق. في هذا المقال، سنتناول الفوائد الرئيسية لمضغ العلكة وكيف يمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من روتينك اليومي.

تحسين القدرة على التركيز والانتباه

يُعتبر مضغ العلكة واحدًا من الوسائل التي تساعد في تحسين التركيز والقدرة على الانتباه. الدراسات الحديثة تشير إلى أن الأشخاص الذين يمضغون العلكة يتمتعون بزيادة في اليقظة والانتباه، مما يعزز من أدائهم في المهام التي تتطلب التفكير والتركيز.

كيف يؤثر مضغ العلكة على الأداء الذهني؟

زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، مما يوفر الأكسجين والمواد المغذية بشكل أفضل.

تحفيز الأعصاب والعضلات في منطقة الوجه يزيد من النشاط العصبي العام.

تحسين تفعيل المناطق المسؤولة عن التركيز في الدماغ مثل القشرة الأمامية.

تخفيف الضغط والتوتر

لمن يسعون إلى آليات سهلة لتخفيف التوتر والضغط اليومي، يمكن أن تكون العلكة واحدة من الحلول. يساهم المضغ في تقليل مستوى هرمونات التوتر كالـ “كورتيزول”، مما يجعل الشخص أكثر هدوءاً واستقراراً.

لماذا تعتبر العلكة مضادة للضغط؟

الإيقاع الإيقاعي لمضغ العلكة يوفر تأثيرًا مهدئًا للنفس.

الطعم والنكهة يمكن أن يوفران إلهاءً من الأفكار المقلقة.

مضغ العلكة يُنَشِّط إنتاج اللعاب، والذي يعمل على توازن الحموضة في الفم.

الفوائد الصحية للفم والأسنان

كما هو شائع، فإن العلكة الخالية من السكر تعد من الوسائل الفعالة في تحسين صحة الفم والأسنان. فهي تساعد على:

تنظيف الأسنان بشكل ميكانيكي وإزالة بقايا الطعام.

زيادة إفراز اللعاب الذي يكافح البكتيريا الضارة.

الحفاظ على انتعاش الفم لفترة أطول مقارنة بالمنتجات الأخرى.

خاتمة

على الرغم من النظرة التقليدية للعلكة كمنتج للترفيه، إلا أن فوائدها تمتد لتشمل الصحة الجسدية والذهنية. من الممكن أن تساعدك قطعة صغيرة من العلكة على تحسين الأداء في العمل أو الدراسة، إضافة إلى تعزيز المزاج والصحة العامة للفم. مع الأخذ بعين الاعتبار اختيار العلكة الخالية من السكر، يمكن أن تحقق أقصى استفادة منها دون القلق من الآثار السلبية المحتملة.