اكتشف ذكائك الخفي: 8 علامات غير متوقعة تشير إلى أنك أذكى مما تعتقد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتقد الكثيرون أن الذكاء يقتصر على القدرة على حل المسائل الرياضية المعقدة أو حفظ كميات هائلة من المعلومات. لكن في الواقع، يتجلى الذكاء بأشكال متنوعة وغالبًا ما يظهر في سمات شخصية قد لا نربطها مباشرةً بالذكاء. في هذا المقال، سنكشف لك 8 علامات غير متوقعة قد تشير إلى أنك أذكى مما تظن، فاستعد لاكتشاف جوانب جديدة من نفسك!