دراسة جديدة تربط الكوابيس المتكررة بزيادة خطر الإصابة بالخرف: ما الذي يجب أن تعرفه؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة محتملة بين الكوابيس المتكررة في مرحلة منتصف العمر وزيادة خطر الإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات مهمة حول صحة الدماغ والعلاقة المعقدة بين النوم والأمراض العصبية. في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل الدراسة وأهميتها وما تعنيه بالنسبة لصحة نومك وصحة دماغك.

أجريت الدراسة على مدى عدة سنوات وشملت عينة كبيرة من المشاركين في منتصف العمر وكبار السن. ركز الباحثون على تتبع تكرار الكوابيس لدى المشاركين ومقارنتها بمعدلات الإصابة بالخرف على المدى الطويل. أظهرت النتائج وجود ارتباط قوي بين الكوابيس المتكررة (خاصةً تلك التي تحدث مرة واحدة على الأقل في الأسبوع) وزيادة خطر الإصابة بالخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر.

الكوابيس هي أحلام مزعجة تحدث خلال مرحلة حركة العين السريعة (REM) من النوم. تتميز هذه الأحلام بمحتوى مخيف أو مقلق، وغالبًا ما تؤدي إلى استيقاظ الشخص مع شعور بالخوف أو القلق أو الحزن. من الشائع أن يعاني الأشخاص من الكوابيس من حين لآخر، ولكن تكرارها بشكل منتظم قد يشير إلى وجود مشكلة.

لا تزال الآلية الدقيقة التي تربط الكوابيس بالخرف غير مفهومة تمامًا، ولكن هناك عدة نظريات محتملة:

تغيرات في الدماغ: قد تكون الكوابيس المتكررة علامة مبكرة على التغيرات العصبية التي تحدث في الدماغ قبل ظهور أعراض الخرف الفعلية.

اضطراب النوم: قد يؤدي اضطراب النوم الناتج عن الكوابيس إلى تفاقم عوامل الخطر الأخرى للإصابة بالخرف.

الإجهاد النفسي: قد يساهم الإجهاد النفسي الناتج عن الكوابيس المتكررة في تسريع تطور الخرف لدى الأشخاص المعرضين للإصابة به.

تشير هذه الدراسة إلى أهمية مراقبة جودة النوم والانتباه إلى تكرار الكوابيس، خاصةً في مرحلة منتصف العمر. إذا كنت تعاني من كوابيس متكررة، فمن المستحسن استشارة الطبيب لتقييم حالتك واستبعاد أي مشاكل صحية أخرى.