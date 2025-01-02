اخبار الخليج / اخبار الإمارات

دورينجوم العراق (12): دهوك يلاقي نفط البصرة

0 نشر
0 تبليغ

نشكركم على متابعتكم خبر دورينجوم العراق (12): دهوك يلاقي نفط البصرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - تجري اليوم، الحميس، أربع مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الكهرباء مع النفط الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع كربلاء بنفس التوقيت، ويلعب دهوك مع نفط البصرة الساعة 17:00، والميناء مع نفط ميسان الساعة 19:30.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 27 نقطة، يليه الشرطة بـ 22 نقطة، ولكل من النفط، زاخو، والزوراء 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا