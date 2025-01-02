دورينجوم العراق (12): دهوك يلاقي نفط البصرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - تجري اليوم، الحميس، أربع مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي الكهرباء مع النفط الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع كربلاء بنفس التوقيت، ويلعب دهوك مع نفط البصرة الساعة 17:00، والميناء مع نفط ميسان الساعة 19:30.

ويتصدر القوة الجوية ترتيب فرق دوري نجوم العراق بـ 27 نقطة، يليه الشرطة بـ 22 نقطة، ولكل من النفط، زاخو، والزوراء 19 نقطة.