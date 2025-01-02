انفجار سيارة “تيسلا” أمام فندق ترامب.. وبماذا علّق إيلون ماسك؟!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

شهدت مدينة لاس فيغاس الأميركية انفجار شاحنة صغيرة من طراز “سايبر تراك” التي تنتجها شركة “تيسلا”، أمام “فندق ترامب”.

وبحسب وكالات، أسفر الانفجار عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة ، وتم إخلاء الفندق.

وفي هذا السياق، أكد مالك “تيسلا” للسيارات الكهربائية إيلون ماسك في منشور على “إكس”، أن الانفجار سببه الألعاب النارية أو قنبلة موضوع في صندوق السيارة، وليس للانفجار علاقة المركبة نفسها.

من جهتها، أعلنت الشرطة أنّها ما زالت تحقّق لتحديد سبب الانفجار.