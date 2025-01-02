أشرف عبد الباقي ونجوم الكوميديا يُشعلون موسم الرياض بمسرحية “الطيبين”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 2 يناير 2025 08:51 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعود الفنان الكوميدي القدير أشرف عبد الباقي ليُطل على جمهوره من جديد من خلال فعاليات موسم الرياض المُتجددة، هذه المرة بمسرحية كوميدية جديدة تحمل عنوان “الطيبين”، ليُضفي أجواء من البهجة والضحك على ليالي الرياض. ويشاركه في هذه المسرحية نخبة من نجوم الكوميديا الذين تألقوا في “مسرح مصر”.

يستعد النجم أشرف عبد الباقي لتقديم عرضه المسرحي الجديد “الطيبين” ضمن فعاليات النسخة الخامسة من موسم الرياض. تُنضم هذه المسرحية إلى قائمة العروض الكوميدية المُميزة التي يشهدها الموسم، وتُعد إضافة قوية تُثري فعالياته الترفيهية.

يُشارك أشرف عبد الباقي في بطولة هذه المسرحية نخبة من نجوم الكوميديا الذين عرفهم الجمهور من خلال عروض “مسرح مصر”، وهم: مصطفى خاطر، محمد عبد الرحمن، محمد أسامة (أوس أوس)، إلى جانب هؤلاء النجوم، يشارك في المسرحية مجموعة من المواهب الشابة الجديدة، مما يُضفي حيوية وتجديدًا على العرض.

تدور أحداث مسرحية “الطيبين” في إطار كوميدي عائلي شيق، داخل حي مليء بالمفاجآت والمواقف الضاحكة. ومن المُتوقع أن تُقدم المسرحية جرعة مكثفة من الكوميديا الراقية التي تُناسب جميع أفراد العائلة.

من المُقرر أن تُعرض مسرحية “الطيبين” لمدة خمسة أيام فقط، في الفترة من 7 إلى 11 يناير على مسرح بكر الشدي في بوليفارد سيتي، أحد أبرز مناطق موسم الرياض.

يُذكر أن الفنان أشرف عبد الباقي قد شارك في مواسم الرياض السابقة بعروض مسرحية ناجحة، منها مسرحية “مثلث برهومة” في النسخة الرابعة من الموسم. كما شارك في موسم الرياض 2021 بمسرحية “شمسية وأربع كراسي”. إضافة إلى ذلك، افتتح عبد الباقي مطعماً خاصاً به في “بوليفارد وورلد” ضمن “المدينة المصرية” التي أُقيمت لأول مرة في أحد المواسم، مما يُؤكد حرصه على التواجد المُستمر في هذا الحدث الترفيهي الضخم.

عبّر أشرف عبد الباقي في تصريحات سابقة عن إعجابه الشديد بموسم الرياض، واصفاً إياه بأنه يُحقق “صحوة مسرحية عربياً”، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في تطوير ودعم الفن والترفيه في المملكة.