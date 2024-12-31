الدوري المصري (7): سيراميكا يلاقي المصري البورسعيدي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 06:55 صباحاً - تجري اليوم، الثلاثاء، آخر أيام 2024 مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري بكرة القدم، حيث يلتقي سيراميكا مع المصري البورسعيدي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يدخل فريق سيراميكا هذه المباراة وهو في المركز الرابع بـ 11 نقطة، فيما يتواجد المصري البورسعيدي في المركز الخامس بـ 11 نقطة أيضاً.

ويتصدر فريق الزمالك ترتيب فرق الدوري المصري بـ 14 نقطة، ويساويه بيراميدز في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط، فالأهلي ثالثاً بـ 12 نقطة.