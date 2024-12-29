دليل شامل للعناية بالبشرة في الشتاء: احصلي على بشرة نضرة ومشرقة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:54 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تتعرض البشرة في فصل الشتاء لعوامل جوية قاسية تؤدي إلى جفافها وتشققها. ولكن بفضل روتين عناية يومي صحيح، يمكنك الحفاظ على بشرتك نضرة ومشرقة طوال فصل الشتاء. إليكِ بعض النصائح الهامة للعناية ببشرتك في هذا الفصل:

أهمية الترطيب:

شرب الماء بانتظام: لا يقل عن 8 أكواب يوميًا للحفاظ على رطوبة البشرة من الداخل.

استخدام المرطبات: اختاري مرطبًا غنيًا بفيتامين E وحمض الهيالورونيك لتغذية بشرتك وحمايتها من الجفاف.

الاقنعة المرطبة: استخدمي أقنعة مرطبة مرة أو مرتين في الأسبوع لتوفير ترطيب عميق لبشرتك.

تنظيف لطيف:

غسل الوجه مرتين يوميًا: استخدمي منظفًا لطيفًا وخاليًا من الكبريتات للحفاظ على توازن رطوبة البشرة.

التونر: استخدمي تونرًا خاليًا من الكحول لتهدئة البشرة وتوازن درجة الحموضة.

حماية البشرة من العوامل الخارجية:

واقي الشمس: حتى في الشتاء، استخدمي واقي شمس واسع الطيف لحماية بشرتك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة.

تجنب الماء الساخن: استحمي بماء فاتر لتجنب تجريد البشرة من زيوتها الطبيعية.

ارتداء القفازات: لحماية يديك من الجفاف والتشقق.

عادات صحية:

النوم الكافي: احصلي على 7-8 ساعات من النوم يوميًا لتجديد خلايا البشرة.

التغذية الصحية: تناولي الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن مثل الفواكه والخضروات والبروتين.

ممارسة الرياضة: تساعد الرياضة على تحسين الدورة الدموية وتغذية البشرة.

تجنب التوتر: يمكن للتوتر أن يؤثر سلبًا على صحة البشرة، لذا حاولي إدارة التوتر بفعالية.

نصائح إضافية حسب نوع البشرة:

البشرة الجافة: استخدمي زيوت طبيعية مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند لتغذية بشرتك بعمق.

البشرة الدهنية: استخدمي منتجات خالية من الزيوت ومضادة للبكتيريا.

البشرة الحساسة: اختاري منتجات لطيفة وخالية من العطور والمواد الكيميائية القاسية.

هذا والعناية بالبشرة في الشتاء تتطلب اهتمامًا خاصًا. باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على بشرتك نضرة ومشرقة طوال فصل الشتاء. ولا تترددي في استشارة طبيب جلدية للحصول على نصائح مخصصة لبشرتك.