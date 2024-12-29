هالاند: سنأخذ راحة ثم نفكر بمباريات العام الجديد

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - عبر إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن سعادته بعد الفوز على ليستر سيتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنكليزي.

وقال هالاند في تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” عقب المباراة: “أعتقد أنه من المهم النظر للأمام والمضي قدماً.. يجب أن نتحلى بالإيجابية والتركيز على الأشياء الصحيحة”.

وكسر المهاجم النرويجي صيامه التهديفي بتسجيل الهدف الثاني، وعلق على الأمر قائلاً: “كان هدفاً مهماً وجعلنا نؤكد تقدمنا في المباراة”.

وعن ليستر سيتي، قال: “لقد لعبوا بشكل جيد حقاً تحت قيادة المدرب الجديد، ولهذا كنا ندرك مدى صعوبة المباراة”.

واستطرد: “كل مباراة صعبة، لكنك يجب أن تحولها لصالحك، وهذا ما تحتاج إليه”.

وشدد: “الآن حان وقت العام الجديد، ويجب ألا نفكر كثيراً في كرة القدم، لأن المباراة التالية ستكون بعد 5 أو 6 أيام وربما 7”.

واختتم: “أظن أنها أطول فترة سنحصل عليها، ولهذا يمكننا أخذ قسط من الراحة قبل العودة من جديد للسباق”.