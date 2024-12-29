هيفاء وهبي تواجه أزمة جديدة مع نقابة الموسيقيين: تفاصيل الشكوى

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 08:52 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تجددت الأزمة بين الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ومدير أعمالها السابق خالد التهامي، حيث تقدم الأخير بشكوى رسمية ضدها إلى نقابة المهن الموسيقية في مصر. وتأتي هذه الشكوى بعد أشهر قليلة من أزمة سابقة تعرضت لها الفنانة مع النقابة نفسها. في هذا التقرير، نستعرض تفاصيل الشكوى الجديدة والاتهامات المتبادلة بين الطرفين.

تفاصيل الشكوى:

قدم خالد التهامي، مدير أعمال هيفاء وهبي السابق، شكوى رسمية إلى نقيب الموسيقيين المصريين مصطفى كامل، يتهم فيها الفنانة اللبنانية بالكذب والتشهير بسمعته. جاء في الشكوى أن هيفاء وهبي قامت بنشر تصريحات مسيئة على حسابها الشخصي على إنستجرام تتهم فيها التهامي بتخريب صوتها في حفلها الأخير بمصر، بالإضافة إلى اتهامه بإقامة اتفاقات على أعمالها دون علمها.

رد فعل التهامي:

أكد التهامي في شكواه أنه فوجئ بهذه الاتهامات الباطلة، خاصة بعد أن ترك العمل مع هيفاء وهبي منذ عدة أشهر. وطالب النقابة بالتحقيق في هذه الاتهامات واستدعاء مهندس الصوت الخاص بحفل هيفاء وهبي الأخير لسؤاله. كما أشار إلى أن السبب الرئيسي وراء تركه العمل مع الفنانة هو قيامها بسب وشتم الشعب المصري بأبشع الألفاظ.

الأزمة السابقة:

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها هيفاء وهبي أزمة مع نقابة الموسيقيين في مصر. ففي وقت سابق، تم إيقافها عن العمل بسبب شكوى من منظم حفلات اتهمها بالإخلال بعقد.

هذا وتعتبر الأزمة الأخيرة التي تواجهها هيفاء وهبي مع نقابة الموسيقيين مؤشرًا على وجود خلافات عميقة بين الطرفين. ومن المتوقع أن تتطور هذه الأزمة وتشهد المزيد من التطورات في الفترة المقبلة.