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الدوري المغربي: الجيش الملكي يلاقي الوداد

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات متأخرة من الجولة الثالثة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي نهضة بركان مع المكناسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجيش الملكي مع الوداد الساعة 20:00، والرجاء مع الاتحاد التوركي الساعة 22:00

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 27 نقطة يليه نهضة الزمامرة بـ 24 نقطة، ولكل من الوداد والمغرب الفاسي 22 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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