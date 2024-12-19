الدوري المغربي: الجيش الملكي يلاقي الوداد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات متأخرة من الجولة الثالثة عشرة من الدوري المغربي بكرة القدم، فيلتقي نهضة بركان مع المكناسي الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، والجيش الملكي مع الوداد الساعة 20:00، والرجاء مع الاتحاد التوركي الساعة 22:00

ويتصدر نهضة بركان ترتيب فرق الدوري المغربي بـ 27 نقطة يليه نهضة الزمامرة بـ 24 نقطة، ولكل من الوداد والمغرب الفاسي 22 نقطة.