الرئيس السيسى يرحب بالزعماء المشاركين فى قمة الدول الثمانى النامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:33 مساءً - رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقادة وزعماء دول مجموعة الثماني النامية.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بالقمة الـ 11 للدول الثماني النامية "أرحب بكم في مصر وتحديدا العاصمة الإدارية بما تحمله من ابعاد حضارية وثقافية وتنموية".

ومن المتوقع أن تناقش القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، كما ستتضمن جلسة خاصة حول فلسطين ولبنان.

وتأسست منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) في عام 1997 في تركيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية. وتتكون من تركيا ومصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش.