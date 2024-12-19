قائد القوات الجوية والدفاع الجوي يلتقي مسؤولا في “هيئة تطوير المعدات” الصينية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - متابعة – نغم حسن

التقى اللواء الركن إبراهيم ناصر العلوي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي، بمكتبه في وزارة الدفاع، العميد يانغ تشي قانغ رئيس قسم مديرية التعاون في هيئة تطوير المعدات والتكنولوجيا “EDD” باللجنة العسكرية المركزية الصينية، والوفد المرافق له.

‏وبحسب “وام”، استعرض الجانبان، أوجه التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالجوانب العسكرية والدفاعية.

يأتي اللقاء في إطار حرص وزارة الدفاع على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.