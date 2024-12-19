لويس إنريكي: حققنا المطلوب أمام موناكو

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 10:00 صباحاً - بدا لويس إنريكي، مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، غاضباً بسبب إصابة حارس مرماه جيانلويجي دوناروما.

وقال إنريكي في تصريحات: إنها مواقف صعبة وقبيحة، ولكن ما حدث لدوناروما لم يكن متعمداً، ولن أنتقد التحكيم لأن كرة القدم لعبة قائمة على الاحتكاكات.

وأضاف المدرب الإسباني: إنه أمر مؤسف للغاية، ولكنه وارد في كرة القدم، وليس لدي ما أقوله أكثر من ذلك.

وأصيب دوناروما بجرح قطعي في وجهه بعدما دهسه الإيفواري ويلفريد سينجو لاعب موناكو بحذائه بدلاً من تسديد الكرة.

وعلّق إنريكي على المباراة: حققنا المطلوب في مباراة كانت صعبة منذ بدايتها، لكننا كنا على قدر المسؤولية حتى عندما تقدموا علينا بهدفين لهدف، وأنا سعيد للغاية بما رأيته.