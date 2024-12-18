فرط النشاط عند الطفل.. ما هي أعراضه؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 10:54 صباحاً - مقدمة حول فرط النشاط عند الأطفال

تُعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل في حياة الإنسان، حيث تتشكل فيها الأسس الأولى لشخصية الطفل وصحته النفسية. قد يلاحظ العديد من الآباء أن أطفالهم يمتازون بنشاط زائد، وهو ما يمكن أن يكون أمراً طبيعياً في أغلب الأحيان. ولكن هناك حالات معينة قد تشير إلى وجود مشكلة تتطلب التدخل الطبي والتربوي، وهو ما يُعرف بفرط النشاط واضطراب نقص الانتباه (ADHD).

ما هو فرط النشاط عند الأطفال؟

فرط النشاط لدى الأطفال هو اضطراب عصبي دائم في مراحل الطفولة، ويتميز بمستوى عالي من النشاط البدني والنفسي أكثر مما هو متوقع في العمر المناسب. يؤثر هذا الاضطراب على قدرة الطفل على التركيز والانتباه، مما قد يسبب مشاكل في التعلم والتواصل مع الآخرين.

الأعراض الشائعة لفرط النشاط

من المهم التعرف على الأعراض المرتبطة بفرط النشاط عند الأطفال للحصول على الدعم والعلاج المناسب. تشمل الأعراض الشائعة ما يلي:

نشاط مفرط: يظهر الطفل حركة مفرطة ويبدو غير قادر على الجلوس لفترات طويلة.

يظهر الطفل حركة مفرطة ويبدو غير قادر على الجلوس لفترات طويلة. قلة الانتباه: يجد الطفل صعوبة في التركيز على المهام أو الأنشطة اليومية.

يجد الطفل صعوبة في التركيز على المهام أو الأنشطة اليومية. الاندفاع: يتصرف الطفل بسرعة وبدون تفكير، مما قد يسبب له المشاكل مع الآخرين.

يتصرف الطفل بسرعة وبدون تفكير، مما قد يسبب له المشاكل مع الآخرين. المشكلات السلوكية: يظهر الطفل عنفًا أو تحديًا للسلطة والأوامر.

يظهر الطفل عنفًا أو تحديًا للسلطة والأوامر. تشتت الانتباه: يتشتت انتباه الطفل بسهولة بسبب المؤثرات الخارجية.

التشخيص والعلاج

تشخيص فرط النشاط يعتمد على جمع المعلومات من المعلمين والآباء، إلى جانب الملاحظة المباشرة للطفل. في بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى أخصائي في الطب النفسي للأطفال لتقديم تقييم دقيق واختيار العلاج المناسب.

التقنيات السلوكية: تُستخدم لتحسين مهارات الطفل في التعامل مع مشكلاته السلوكية والنفسية.

تُستخدم لتحسين مهارات الطفل في التعامل مع مشكلاته السلوكية والنفسية. العلاج الدوائي: يمكن أن تكون العقاقير جزءًا من خطة العلاج لتحسين الانتباه وتقليل الاندفاع.

يمكن أن تكون العقاقير جزءًا من خطة العلاج لتحسين الانتباه وتقليل الاندفاع. الدعم التعليمي: يشمل توجيه وتوعية المعلمين لتحسين البيئة التعليمية للطفل.

الخاتمة

فرط النشاط عند الأطفال ليس مجرد حالة حركة زائدة ولكنه اضطراب يتطلب فهماً ودعماً خاصين. من الضروري للآباء والمربين التعرف على الأعراض المرتبطة بهذه الحالة والتواصل مع المتخصصين للحصول على التشخيص والعلاج المناسب لضمان تطور الطفل بشكل صحي وسليم.