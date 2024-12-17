طريقة تحضير كبسة لسان العصفور باللحم.. جربيها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 11:56 مساءً - مقدمة عن كبسة لسان العصفور باللحم

تعتبر الكبسة من الأطباق الشهية التي تحتل مكانة كبيرة في المطبخ العربي، والتي تُحضّر بطرق ووصفات متنوعة تختلف من منطقة إلى أخرى. ومن الوصفات المميزة التي تلقى إعجاب الكثيرين هي وصفة كبسة لسان العصفور باللحم. تتميز هذه الوصفة بقيمتها الغذائية العالية وطعمها الشهي الذي يجذب الجميع إلى مائدة الطعام.

مكونات كبسة لسان العصفور باللحم

لتحضير هذه الوصفة، يجب تجهيز المكونات التالية:

كيلو من لحم الضأن المقطع إلى قطع متوسطة الحجم

كوبان من لسان العصفور (المعكرونة الصغيرة)

بصلتان مفرومتان ناعماً

فصوص ثوم مهروسة

حبتان من الطماطم المفرومة

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقتان كبيرتان من السمن أو الزيت النباتي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

ملعقة صغيرة من الكركم

عود قرفة وعدد من حبات الهيل والقرنفل

ماء ساخن

طريقة التحضير

تحضير اللحم

نسخن السمن أو الزيت في قدر كبير على نار متوسطة.

نضيف قطع اللحم ونقلّبها حتى تأخذ اللون الذهبي.

نضيف البصل والثوم ونستمر بالتقليب حتى يذبل البصل وتتصاعد رائحة الثوم.

تحضير الصلصة

نضيف الطماطم المفرومة ومعجون الطماطم إلى اللحم، ونقلب المزيج جيداً.

نضيف البهارات المشكلة، الملح، الفلفل، الكركم، القرفة، الهيل، والقرنفل، ونقلبها لتختلط مع باقي المكونات.

نصب الماء الساخن فوق الخليط حتى يغطي اللحم ونتركه حتى يغلي.

نخفض النار ونترك اللحم ينضج ببطء لمدة 45-60 دقيقة أو حتى يطرى.

إضافة لسان العصفور

في قدر آخر، نحمر لسان العصفور بملعقة من السمن حتى يأخذ اللون الذهبي.

بمجرد أن ينضج اللحم، نضيف لسان العصفور المحمر إلى اللحم ونقلبه جيداً مع الصلصة.

نترك الكبسة على نار منخفضة لمدة 15-20 دقيقة حتى ينضج لسان العصفور ويتشرب نكهة الصلصة.

التقديم

تُقدم الكبسة ساخنة في صحن تقديم كبير، ويُمكن تزيينها ببعض المكسرات المقلية أو البقدونس المفروم حسب الرغبة. تعد كبسة لسان العصفور باللحم مثالية للمناسبات الخاصة أو لقاءات العائلة حيث تجمع الطعم الغني واللذة اللامتناهية. جربيها وستذهلين من النتيجة الرائعة!