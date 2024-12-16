نشكركم على متابعتكم خبر الطقس المتوقع في الإمارات غداً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - خاص – نغم حسن
كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 17-12-2024.
وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية والجزر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية”.
وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة من / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.
وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.