الطقس المتوقع في الإمارات غداً

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 09:00 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الثلاثاء الموافق في 17-12-2024.

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الساحلية والشرقية والجزر يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية”.

وأضاف البيان: “الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة تنشط أحياناً ومثيرة للغبار، وحركتها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة من / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

وأشار البيان إلى أن البحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.