نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأرجنتيني (27): أتلتيكو توكومان يستضيف سنترال كوردوبا على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل فجر غد، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب أتلتيكو توكومان مع سينترال كوردوبا الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإنديبندينتي ريفاديفا مع ديبرتيفو ريسترا بنفس التوقيت.
النتائج المسجلة في الجولة (27)
إستوديانتس لابلاتا × أرجنتينوس 2-2
باراكاس سنترال × لانوس 3-3
بانفيلد × سارمينتو 1-1
سان لورينزو × تيغري 0-1
روزاريو سنترال × بليجرانو 2-1
إنيستتوتو × غودوي كروز 1-3
بوكا جونيور × إنديبندينتي 0-0
راسينغ كلوب × ريفر بليت 1-0
بلاتينسي × جيمناسيا لابلاتا 1-0
ديفينسا خوستيكا × يونيون سانتا في 0-0
تاليريس كوردوبا × نيولز أولد بويز 1-3
فيليز سارسفيلد × هوراكان 2-0
ترتيب فرق المقدمة
1- فيليز سارسفيلد: 51 نقطة
2- تاليريس كوردوبا: 48 نقطة
3- راسينغ كلوب: 46 نقطة
4- هوراكان: 46 نقطة
5- ريفر بليت: 43 نقطة