الدوري الأرجنتيني (27): أتلتيكو توكومان يستضيف سنترال كوردوبا

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 08:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل فجر غد، الثلاثاء، مباريات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني بكرة القدم، فيلعب أتلتيكو توكومان مع سينترال كوردوبا الساعة 03:00 بتوقيت مكة المكرمة، وإنديبندينتي ريفاديفا مع ديبرتيفو ريسترا بنفس التوقيت.

النتائج المسجلة في الجولة (27)

إستوديانتس لابلاتا × أرجنتينوس 2-2

باراكاس سنترال × لانوس 3-3

بانفيلد × سارمينتو 1-1

سان لورينزو × تيغري 0-1

روزاريو سنترال × بليجرانو 2-1

إنيستتوتو × غودوي كروز 1-3

بوكا جونيور × إنديبندينتي 0-0

راسينغ كلوب × ريفر بليت 1-0

بلاتينسي × جيمناسيا لابلاتا 1-0

ديفينسا خوستيكا × يونيون سانتا في 0-0

تاليريس كوردوبا × نيولز أولد بويز 1-3

فيليز سارسفيلد × هوراكان 2-0

ترتيب فرق المقدمة

1- فيليز سارسفيلد: 51 نقطة

2- تاليريس كوردوبا: 48 نقطة

3- راسينغ كلوب: 46 نقطة

4- هوراكان: 46 نقطة

5- ريفر بليت: 43 نقطة