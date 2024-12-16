جورجيا.. قتلى في مطعم هندي بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 11:27 صباحاً - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الاثنين، بسقوط قتلى في مطعم بجورجيا، بسبب التسمم بأول أكسيد الكربون.

وذكرت أن أحد منتجعات جورجيا الشهيرة شهد حادثًا مأساويًا أودى بحياة 12 شخصًا، عُثر على جثثهم داخل مطعم هندي في ظروف غامضة.

ووقع الحادث بعد تشغيل مولد كهربائي داخل المطعم، إثر انقطاع التيار، وهو "ما يعتقد أنه السبب الرئيسي لتسرب الغاز".

وأوضحت السلطات أن المطعم يقع في منطقة منتجع جوداوري الشهيرة المطلة على جبال القوقاز، التي تعد وجهة سياحية بارزة في جورجيا.

وأعلنت وزارة الداخلية الجورجية فتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادث، وسط اتهامات بالإهمال والتقصير في الالتزام بمعايير السلامة داخل المنشآت السياحية.

وعبّرت السلطات عن أسفها الشديد لهذه الكارثة التي أودت بحياة زوار محليين وأجانب.