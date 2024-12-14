بعد خمسين عاماً من الإبداع الفني.. تكريم يحيى الفخراني بجائزة “إنجاز العمر”

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 09:56 مساءً - أعلن مهرجان الأفضل عن منح الفنان يحيى الفخراني جائزة “إنجاز العمر” في دورته العاشرة، المقرر إقامتها في 20 ديسمبر الجاري بمركز المنارة في القاهرة.

يأتي هذا التكريم تقديراً لمسيرته الفنية التي تمتد لأكثر من خمسة عقود، قدم خلالها العديد من الأعمال الفنية المميزة، حيث تجاوز عددها 70 مسلسلاً تلفزيونياً وإذاعياً، وأكثر من 30 فيلماً سينمائياً، وحوالي 15 مسرحية، محققاً من خلالها نجاحاً جماهيرياً كبيراً وترك بصمة واضحة في عالم الفن.

تُعتبر جائزة “إنجاز العمر” جائزة جديدة يقدمها مهرجان “الأفضل” لأول مرة هذا العام، برعاية شبكة تلفزيون النهار، لتكريم شخصيات أيقونية ساهمت بإنجازاتها الفريدة في نهضة وتقدم مجالات عملها ودعم القوة الناعمة المصرية.

ومن الجدير بالذكر أن يحيى الفخراني كان من المقرر أن يشارك في موسم رمضان المقبل بمسلسل درامي بعنوان “الأستاذ” من إنتاج العدل جروب وإخراج ماندو العدل، لكن المنتج جمال العدل أعلن عن خروج المسلسل من المنافسة بسبب ضيق الوقت وعدم الانتهاء من كتابة الحلقات.