الدوري الهولندي (16): هيرينفين يستضيف آيندهوفن

بسام محمد - أبوظبي في السبت 14 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الهولندي بكرة القدم، فيلتقي هيرينفين مع آيندهوفن الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، وفورتاناسيتارد مع فالفيك الساعة 22:00، وفينورد روتردام مع هيراكليس الساعة 23:00.

أمس، خسر زفوله أمام فيليم 0-1 في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر آيندهوفنترتيب فرق الدوري الهولندي بـ 42 نقطة، يليه أوتريخت بـ 35 نقطة، أجاكس أمستردام بـ 33 نقطة، فينورد روتردام بـ 32 نقطة، وأنشخيده بـ 28 نقطة.