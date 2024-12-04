طريقة تحضير الشاورما على الأصول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:25 صباحاً - مقدمة عن الشاورما

الشاورما من أشهر الأطباق في منطقة الشرق الأوسط، ولاقت شهرة واسعة حول العالم بفضل مذاقها الفريد والرائع. تعتبر الشاورما وجبة شهية ومحببة للصغار والكبار على حد سواء، وغالباً ما تُحضر من اللحم البقري أو الدجاج المتبل بالأعشاب والبهارات المميزة.

المكونات اللازمة لتحضير الشاورما

مكونات تتبيلة الشاورما

نصف كيلو من اللحم (يفضل استخدام شرائح رقيقة من اللحم البقري أو صدور الدجاج)

ربع كوب من عصير الليمون الطازج

ثلاثة فصوص من الثوم المهروس

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع كوب من الزيت النباتي

مكونات الإضافات

خبز الصاج أو الخبز العربي

مخللات متنوعة (مثل الخيار والجزر)

بصل مقطع إلى شرائح

طماطم مقطعة إلى شرائح

صلصة طحينة أو صلصة ثوم

خطوات تحضير الشاورما

تتبيل اللحم

أول خطوة لتحضير الشاورما هي تتبيل اللحم جيداً. في وعاء كبير، ضع قطع اللحم وأضف إليها جميع مكونات التتبيلة المذكورة سابقاً. يُمزج الخليط جيداً حتى تتغطى قطع اللحم بالتتبيلة من جميع الجوانب.

النقع

يجب ترك اللحم في التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين وفي الأفضل ليلة كاملة في الثلاجة. هذا يساعد على امتصاص النكهات والبهارات بشكل جيد داخل اللحم مما يعزز طعمه اللذيذ.

الشوي

بعد مرور الوقت اللازم للتتبيل، يُسخن مقلاة كبيرة أو شواية على نار متوسطة. يُضاف القليل من الزيت في المقلاة، ثم تُضاف قطع اللحم وتُطهى حتى تتحمر وتصبح ناضجة بالكامل.

التقديم

بعد تجهيز الشاورما، يمكن لفها داخل خبز الصاج مع إضافة المخللات والسلطة والطحينة أو صلصة الثوم. تُقدم ساخنة مع بعض الأطباق الجانبية مثل البطاطس المقلية أو السلطة.

النصائح الإضافية

يمكنك استخدام مكونات إضافية لتغيير نكهة الشاورما وفق تفضيلاتك، مثل إضافة القليل من اللبن الزبادي للتتبيلة لمنحها نكهة إضافية.

للحصول على شاورما مقرمشة، يمكن تحميص الخبز قليلاً قبل لفها الشاورما.

بهذا الشكل، ستكون الشاورما الخاصة بك مستعدة للتقديم وستحظى بإعجاب الجميع بفضل طعمها الرائع والنكهة الأصيلة. بادر بتحضيرها في المنزل واستمتع بتجربة مطبخ الشارع الشرقي.