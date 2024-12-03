دوري أبطال آسيا للنخبة- مجموعة الغرب… خلاصة الجولة (6)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - اختتمت، الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:

برسيبوليس- إيران × الشرطة- العراق 2-1

الوصل- الإمارات × الريان- قطر 1-1

الأهلي- السعودية × الاستقلال- إيران 3-3

النصر- السعودية × السد- قطر 1-2

باختاكور- أوزباكستان × العين- الإمارات 1-1

الهلال- السعودية × الغرافة- قطر 3-0

ترتيب مجموعة الغرب بعد الجولة (6)

1- الهلال: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

2- الأهلي: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

3- النصر: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

4- السد: 12 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

5- الوصل: 11 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

6- بريسبوليس: 6 نقاط

7- الريان: 5 نقاط

8- استقلال طهران:5 نقاط

9- باختاكور: 4 نقاط

10- الغرافة: 4 نقاط

11- العين: نقطتان

12- الشرطة: نقطتان