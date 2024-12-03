نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة- مجموعة الغرب… خلاصة الجولة (6) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 10:57 مساءً - اختتمت، الثلاثاء، مباريات الجولة السادسة من منافسات مجموعة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة:
برسيبوليس- إيران × الشرطة- العراق 2-1
الوصل- الإمارات × الريان- قطر 1-1
الأهلي- السعودية × الاستقلال- إيران 3-3
النصر- السعودية × السد- قطر 1-2
باختاكور- أوزباكستان × العين- الإمارات 1-1
الهلال- السعودية × الغرافة- قطر 3-0
ترتيب مجموعة الغرب بعد الجولة (6)
1- الهلال: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
2- الأهلي: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
3- النصر: 13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
4- السد: 12 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
5- الوصل: 11 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
6- بريسبوليس: 6 نقاط
7- الريان: 5 نقاط
8- استقلال طهران:5 نقاط
9- باختاكور: 4 نقاط
10- الغرافة: 4 نقاط
11- العين: نقطتان
12- الشرطة: نقطتان