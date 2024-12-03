نشكركم على متابعتكم خبر أشهى وصفة سمك مشوي بالكزبرة والثوم: خطوة بخطوة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا
هل تبحث عن طبق رئيسي سهل التحضير ولذيذ الطعم؟ لا تبحث أكثر من وصفة السمك المشوي بالكزبرة والثوم! مزيج النكهات الرائع بين السمك الطازج والكزبرة العطرة والثوم المقرمش سيجعل هذه الوجبة من الأطباق المفضلة لديك وعائلتك.
- سمكة كاملة أو شرائح سمك (مثل السلمون، أو البوري، أو اللوقس)
- حزمة من الكزبرة الطازجة مفرومة
- فصوص ثوم مفروم
- عصير ليمون حامض
- زيت زيتون
- ملح
- فلفل أسود
- بابريكا (اختياري)
- شرائح ليمون للتزيين
- تجهيز التتبيلة: في وعاء، اخلطي الكزبرة المفرومة والثوم المفروم وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبابريكا (إذا كنتِ تستخدمينها). تأكدي من مزج المكونات جيدًا حتى تتجانس التتبيلة.
- تتبيل السمك: ادهني السمكة أو شرائح السمك بالتتبيلة من جميع الجوانب، وتأكدي من تغطية كل جزء من السمك بالتتبيلة. يمكنك ترك السمك يتبل لمدة 15-30 دقيقة في الثلاجة للحصول على نكهة أكثر عمقًا.
- الشوي: سخني الشواية أو الفرن. ضعي السمك على الشواية أو في صينية الفرن ويشوي حتى ينضج تمامًا ويصبح ذهبي اللون.
- التقديم: قدمي السمك المشوي ساخنًا مع الأرز الأبيض أو البطاطا المشوية والخضروات المطهوة على البخار. زيني الطبق بشرائح الليمون.