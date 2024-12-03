أشهى وصفة سمك مشوي بالكزبرة والثوم: خطوة بخطوة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - متابعة بتول ضوا

هل تبحث عن طبق رئيسي سهل التحضير ولذيذ الطعم؟ لا تبحث أكثر من وصفة السمك المشوي بالكزبرة والثوم! مزيج النكهات الرائع بين السمك الطازج والكزبرة العطرة والثوم المقرمش سيجعل هذه الوجبة من الأطباق المفضلة لديك وعائلتك.

سمكة كاملة أو شرائح سمك (مثل السلمون، أو البوري، أو اللوقس)

حزمة من الكزبرة الطازجة مفرومة

فصوص ثوم مفروم

عصير ليمون حامض

زيت زيتون

ملح

فلفل أسود

بابريكا (اختياري)

شرائح ليمون للتزيين