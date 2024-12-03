جوتي: مبابي يجب أن يكسر شعور عدم الأمان!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 12:00 مساءً - يرى جوتي، أسطورة ريال مدريد، أنه يتوجب على المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، تعزيز شعوره بالثقة، وأن يكون قائداً للفريق..

وكان مبابي أضاع ركلة جزاء أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي خسرها الميرنجي بثنائية نظيفة..

وأمام خيتافي في الدوري الإسباني، حصل ريال مدريد على ركلة جزاء، ولكن مبابي طلب من جود بيلينجهام تنفيذها، ليسددها الإنكليزي بنجاح.

وقال جوتي، في تصريحات لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني: “مبابي يجب أن يكسر شعور عدم الأمان الآن.. ويتم كسره من خلال هذه التفاصيل (تنفيذ ركلة جزاء)”.

وأضاف: “إذا أخفقت في تنفيذ ركلة جزاء، آخذ الكرة وأعود لتنفيذها مجدداً. لا مشكلة في إهدار ركلة جزاء”.

وتابع: “أمام ليفربول، لا يُلام مبابي لأنه أضاع ركلة جزاء. يتم انتقاده لأن الجميع كانوا يتوقعون منه المزيد.. إن تنفيذ تلك الركلة يجعلك أقوى.. ليس الأمر إلزامياً، بل يتعلق بإظهار تلك الشخصية التي تريد من خلالها أن تسيطر على العالم”.

وواصل: “مبابي يجب أن يكون قائداً.. لقد تقيأت الليلة التي سبقت ظهوري الأول مع ريال مدريد”.

وأتم بهذا الشأن: “لعبت مع كريستيانو رونالدو لمدة عام واحد فقط، وعندما وصل كنت أعلم أنه سيهيمن على العالم. كان يبدو واضحاً أنه يريد أن يصبح الأفضل ولم يكن يشك في نفسه أبداً”.